Son Dakika Haberleri: İl Müdürlüğü Personeli Veda Yemeğinde Buluştu

İl Müdürlüğü Personeli Veda Yemeğinde Buluştu

54 dakika önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğünde görev yapan Harita Mühendisi Pelin Alkan'ın tayininin çıkması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

İl Müdürlüğü Personeli Veda Yemeğinde Buluştu, System.String[]
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğünde görev yapan Harita Mühendisi Pelin Alkan'ın tayininin çıkması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile şube müdürlerinin yanı sıra il müdürlüğünün personelinin katılımıyla gerçekleşen yemekte keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı. Veda yemeği sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Arkadaşımızla aynı çatı altında görev yapmaktan memnunuz, görevi süresince güzel ve başarılı işler ortaya çıkarmış bir arkadaşımızdı. Bugüne kadar İlimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder ve bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Harita Mühendisi Pelin Alkan ise, il müdürlüğü ailesinde görev yapmaktan mutlu olduğunu, burada geçirdikleri günleri buradaki birlik ve beraberliği hiç unutmayacağını söyleyerek, bu organizasyonu düzenledikleri için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İl Müdürü Yoldaş'ın Harita Mühendisi Pelin Alkan'a hediyesini takdim etmesinin adından veda yemeği sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliye Ayrılan Öğretmene, Öğrencilerinden Unutulmaz Uğurlama! Kocaeli'de Hırsızlar, Kuyumcuyu 5 Dakikada 70 Milyon Liralık Zarara Uğrattı

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Müdürlüğü Personeli Veda Yemeğinde Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]