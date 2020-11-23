İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti - Son Dakika

İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti

23.11.2020 14:38
İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol, Bozüyük'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve okul ziyaretlerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol, Bozüyük'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve okul ziyaretlerinde bulundu.

Ziyareti sırasında Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan SRC kursunu da katılan Akyol, kursiyerlere başarılar diledi. Akyol, SRC kursu ziyareti sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte bazı okulları ziyaret etti. Akpınar Şehit Vahit Elmas İlkokulu, İçköy İlkokulu ve Ortaokulu, Dodurga İlkokulu ve Ortaokulu ile ilçe merkezinde bulunan TOKİ İlkokulu, Arif Nihat Asya Ortaokulu, Bozüyük Özel Eğitim Okulu ve Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret eden Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'den ilçedeki eğitimin genel durumuyla alakalı bilgi aldı. - BİLECİK

İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti
İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti
İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti
İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti

Mahmut Demir, Bilecik, Bozüyük, Milli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İl Müdürü Akyol'dan Bozüyük ziyareti - Son Dakika


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