İl Müdürü Akyol, öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü - Son Dakika

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilde görev yapan öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü.

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle eğitim öğretim ara verilirken, eğitimler uzaklık ve EBA ile devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilde görev yapan öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü. Toplantıda öğretmenlerle ses, nefes, diyafram konuları ele alındı. - BİLECİK