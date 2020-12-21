İl Müdürü Akyol, yarıyıl tatili hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika

İl Müdürü Akyol, yarıyıl tatili hakkında bilgilendirme yaptı

21.12.2020 11:32
İl Müdürü Akyol, yarıyıl tatili hakkında bilgilendirme yaptı, System.String[]

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bakanlıkları tarafından bazı düzenlemeler yapıldığı söyledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bakanlıkları tarafından bazı düzenlemeler yapıldığı söyledi.

İl Müdürü Akyol, yaptığı açıklamada, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır" dedi. - BİLECİK

İl Müdürü Akyol, yarıyıl tatili hakkında bilgilendirme yaptı

Mustafa Sami, Bilecik, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Akyol, yarıyıl tatili hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika


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