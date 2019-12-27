İl Müdürü Budak'tan baca uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İl Müdürü Budak'tan baca uyarısı - Son Dakika

İl Müdürü Budak'tan baca uyarısı

6 saat önce

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, kış aylarındaki baca yangınlarıyla alakalı açıklamada bulundu.

İl Müdürü Budak'tan baca uyarısı, System.String[]

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, kış aylarındaki baca yangınlarıyla alakalı açıklamada bulundu.


Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "2019-2020 kış aylarında, hava kalitesine yönelik olarak gerçekleştirilecek denetimlerde kontrol edilecek hususlarla ilgili, isınma amaçlı kullanılacak yakıtların özellikleri içerikli Mahalli Çevre Kurulu kararları alınarak ilan edilmiş olup dolayısıyla, içine girmekte olduğumuz kış aylarında halkımızın yaşam kalitesinde, hastalanma oranlarında, özellikle yaşlı ve çocuklarımız açısından belirgin iyileşmeler beklenmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görev ve hizmetleri arasında yer alan hava kalitesinin artırması çalışmalarına yönelik olarak hava alıcı ortamına verilen kirleticileri azaltmak, yanma sistemlerini-yakıtları kontrol altına almak ve gerektiğinde kısıtlamalar getirmek gibi konularda çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda; bilhassa kış döneminde, tüm resmi kurum, site, apartman ve kooperatiflere ait katı yakıtlı kalorifer sistemlerinde ilk ateşlemenin, insanların yoğun olarak dışarıda olduğu sabah, 06.30-08.30 saatleri ile akşam 15.30-17.30 saatleri arasında yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca, ev, işyeri, okul, hastane ve sosyal tesisler vb. yerlerde kalorifer ve sobaların, dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 18 derecenin üzerinde olduğu günlerde yakılmamasına, işyerlerinde, konutlarda, hastanelerde, okullarda, yurtlarda, kreş vb. yerlerde iç ortam sıcaklığının 23 dereceden fazla olmayacak şekilde, devamlı olarak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına, özen gösterilmelidir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mustafa Budak, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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