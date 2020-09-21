İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız" - Son Dakika

İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, çevre ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu, çevreye verilecek her türlü zararın insan üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyerek, "Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı...

İl Müdürü Budak,

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, çevre ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu, çevreye verilecek her türlü zararın insan üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyerek, "Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur" dedi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasıyla ilgili bir mesaj yayımladı. İl Müdürü Budak mesajında, "Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri, kurumları ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım önlemleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sağlıklı yaşam, yürüyüş ve bisiklet kullanımının önemi, toplu ulaşım, otomobilsiz yaşam, yaşanabilir çevre, gürültü kirliliği ile mücadele, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına yönelik temalarının öne çıkartıldığı etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta süresince, ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Avrupa Hareketlilik Haftası daha temiz, daha sağlıklı bir kent özlemini dile getirerek, gürültü, yok olan yeşil alanlar, sürdürülebilir ulaşım modelleri, çevre koşullarının çocukların psikolojileri üzerine etkisi, temiz kentler, çevre sağlığı, yeni bir otomobil kullanım kültürü konularını kapsamaktadır. Bu haftanın genel amacı, artan motorlu araç trafiğinin kentsel alanda yol açtığı kirliliğe karşı vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Aslında bu kampanya sadece atmosferin kirlenmesi ve gürültü kirliliğiyle mücadele etmeyi değil aynı zamanda kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini de hedeflemektedir" dedi.

"Trafiğin sebep olacağı çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir"

İl Müdürü Budak, çevre ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu, çevreye verilecek her türlü zararın insan üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyerek, "Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur. Çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte olması da onu küresel bir sorun haline getirmiştir. Bunun sonucunda ise mevcut sorunlara karşı tüm ülkelerin ortak hareket etme ve gerekli önlemleri alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Hava, doğal kaynaklar veya insan aktiviteleri ile atmosfere bırakılan kimyasal ve biyolojik binlerce maddelerle kirlenmektedir. Yaşadığımız kentlerde çevresel etkinliği açısından en önemli etken taşıt trafiğidir. Trafiğin sebep olacağı çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir. Trafikte araçların kullanımıyla oluşan gürültü; genellikle araçların motorlarında, egzozdan ve süspansiyondan kaynaklanan gürültüdür. Trafik gürültüsü motor gücüne, hızına, seyreden taşıtların cinsine, yol eğim derecelerine ve kaplama özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Tüm bu nedenlerle oluşan trafik gürültüsü insan yaşamıyla iç içe olması nedeniyle hem çevre açısından hem de insanların sağlığı açısından başta gerilim-stres olmak üzere önemli etkiler oluşturmaktadır. Trafiğin olumsuz çevre etkilerinden bir diğeri de çevre kirliliğinin en önemli parametrelerinden biri olan, canlıların içinde yaşadığı ortamı oluşturan hava kirliliğidir. Benzinli ve dizel motorların egzoz gazları hava kirliliğine neden olan kaynakların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yürüme mesafesi yakın olan yerlerde zorunlu olmadığı sürece motorlu taşıt kullanmamalıyız"

İl Müdürü Budak son olarak sosyal bir mesaj vererek, "Yürüme mesafesi yakın olan yerlerde zorunlu olmadığı sürece motorlu taşıt kullanmamalıyız. Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız, sürekli asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih etmeliyiz. Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz" dedi. - BİLECİK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mustafa Budak, Bisiklet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Budak, 'Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu kadroya geri döndü 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atan şahıs: Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir hataydı CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına taş atan şahıs: Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir hataydı         
17:01
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei