Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Çalışkan velilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel İl Müdürü Çalışkan velilerle bir araya geldi

İl Müdürü Çalışkan velilerle bir araya geldi

7 saat önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, TOKİ Anadolu Lisesi ve TOBB Fen Lisesini ziyaret ederek okul aile birliği toplantılarına katıldı.

İl Müdürü Çalışkan velilerle bir araya geldi, System.String[]

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, TOKİ Anadolu Lisesi ve TOBB Fen Lisesini ziyaret ederek okul aile birliği toplantılarına katıldı.


Çalışlan, TOKİ Anadolu Lisesi toplantı salonunda yaptığı konuşmada, velilerin sadece kendi öğrencisi dışında toplumun tüm öğrencilerine karşı sorumlu olduğunu belirtti.


Eğitimin, milletin ortak buluşma noktalarından biri olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:


"Bu alanda ne kadar başarılı olursak evimiz, mahallemiz, şehrimiz ve ülkemiz de o nispette gelişerek mutlu olacak. Onun için sizlerin öğrencileriniz ve okullarla kurduğunuz sıkı bağ öğretmenlerimize, öğretmenlerimizin çocuklarımızla kurduğu sağlıklı iletişim de sizlere olumlu yansıyacak. Kiminin çocuğu, kiminin torunu, kiminin yakın bir akraba ya da komşusu olan bu şehrin 48 bin öğrencisi aracılığıyla geniş bir aileyiz aslında. Eğer inanır ve gayret edersek çok güzel gelişmelerin kolaylıkla elde edilebileceğini görebiliriz. Yeter ki, nasıl olacağı üzerine yoğunlaşalım ve birbirimize destek olalım."


Çalışkan daha sonra TOBB Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okul aile birliği toplantısına katıldı.

Anadolu Lisesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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