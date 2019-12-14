İl Müdürü Canpolat:

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Canbolat, sigortalı çalışıyor olmanın sosyal yardım almaya engel olmayacağını belirtti.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, SGK Başkanlığının Rehberlik ve Bilgilendirme faaliyetleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.



Bilal Canbolat, sigortalı çalışıyor olmanın sosyal yardım almaya engel olmadığını ifade ederek, "Hane içerisinde kişi başına düşen geliriniz aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az ise (2019 Ocak- Aralık dönemi için 609,67 TL) sigortalı çalışmaya devam ederek de; gıda yardımı, aşevi yardımı, yakacak yardımı, eğitim ve giyim yardımları, özel amaçlı ve diğer aile yardımları, kronik hastalara elektrik tüketimi yardımı, çoklu doğum yardımından faydalanabilirsiniz. Hane içerisinde kişi başına düşen geliriniz aylık net asgari ücretin 2/3'ünden (2019 Ocak-Aralık dönemi için 1.219,34 TL) az ise, sigortalı çalışmaya devam ederek de kronik hastalara yönelik yardımlardan (Tüberküloz ve SSPE) faydalanabilirsiniz. Ailenizden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyorsanız ve İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katıldıysanız, İŞKUR'un ödediği primle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz" diye konuştu.



Sosyal yardım alınıyorsa istihdamı teşvik yardımlarından da yararlanabilineceğini kaydeden Canbolat, "Çalışmanız halinde sigorta primlerinizin işveren hissesinin tamamı bir yıl süre ile Aile, Çalışma ve Sosyal



Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanır. İş görüşmesine gidebilmeniz için aynı yıl içinde 3 kere olmak üzere 40 - 100-TL arasında işe yönlendirme yardımı verilir. İşe başlamanız durumunda, aynı yıl içinde 1 defaya mahsus olmak üzere aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar tutar (2019 Ocak-Aralık dönemi için 852-TL) işe başlama yardımı verilir. Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarından faydalanıyorsanız işe yerleşmeniz halinde 12 ay boyunca şartlı eğitim sağlık yardımı kesilmez" dedi.



Sigortasız çalışmanın olumsuz sonuçları hakkında da açıklamada bulunan Canbolat, şunları ifade etti:



"İşçiler açısından sigortasız çalışma: İş kazası, meslek hastalığı veya analık durumlarında hak ve yardımlardan faydalanamamasına, sağlık yardımlarından faydalanamamasına, uzun vadede emekli olamamasına ve ölüm halinde eş ve çocuklara aylık bağlanamamasına, işsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamasına sebep olur.



Devlet açısından sigortasız çalışma: Her şeyden önce prim kaybına, sosyal güvenlik açıklarını artırmasına, gelecek nesillerin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan yükleri taşımak zorunda kalmalarına ve



sistemden yeterli düzeyde faydalanamamalarına, gelir dağılımında adaletsizliklere sebep olur."



Bilal Canbolat, sosyal güvenlik sisteminin risklere karşı sigortalı çalışan kişileri güvence altına aldığını belirterek, "Sosyal güvenlik bir dayanışmadır ve bu sayede iş kazası geçirenlere meslek hastalığına yakalananlara gelir bağlanır, hastalanan kişilere geçici ödenek verilir, yaşlananlara emekli aylığı bağlanır, sigortalının geride kalan aile bireylerine ölüm aylığı bağlanır" şeklinde konuştu. - ADANA