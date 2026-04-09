İl Müdürü Çelebi’den ilçelere spor yatırımı denetimi

TESİSLER YERİNDE İNCELENDİ, GENÇLERE DAHA FAZLA İMKÂN HEDEFİ

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, spor altyapısını güçlendirmek ve mevcut tesislerin durumunu yerinde görmek amacıyla Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretleri kapsamında tesisleri tek tek gezen Çelebi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Ziyaretlerde özellikle tesislerin verimliliği, kullanım kapasitesi ve planlanan yeni yatırımlar ele alınırken, sporun tabana yayılması ve gençlerin daha modern imkânlara erişmesi hedefi ön plana çıktı. Diyadin’de gençlik merkezi ve spor komplekslerini inceleyen Çelebi, gençlerin bu alanlardan daha aktif faydalanabilmesi için program çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Doğubayazıt’ta ise tamamlanan ve devam eden projeleri denetleyen İl Müdürü, spor salonunun modern standartlara uygun şekilde hizmet vermesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

“HER GENCE ULAŞANA KADAR SAHADA OLACAĞIZ”

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çelebi, spor tesislerinin yalnızca fiziksel alanlar olmadığını, gençlerin gelişimine katkı sağlayan önemli merkezler olduğunu belirtti. Çelebi, “Sayın Valimizin destekleriyle ilimiz genelinde spor altyapısını modernize etmeye devam ediyoruz. Eksiklerimizi hızla tamamlayarak imkânlarımızı en uç noktadaki gençlerimize kadar ulaştıracağız” dedi.

Tesislerin gençlerin enerjisini doğru yönlendirdiği, spor kültürünü geliştiren ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştiren merkezler olduğuna dikkat çeken Çelebi, tüm ilçelerde benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Ağrı genelinde spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Çelebi, “Gitmediğimiz tesis, dokunmadığımız genç sporcu kalmayana kadar sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.

Haber: Servet Aslan