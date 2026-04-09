İl Müdürü Çelebi’den ilçelere spor yatırımı denetimi

09.04.2026 09:30
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Diyadin ve Doğubayazıt’ta spor tesislerini inceleyerek altyapı çalışmalarını değerlendirdi. Gençlerin daha iyi imkânlara kavuşması için eksiklerin giderileceğini belirten Çelebi, sporun yaygınlaştırılması ve her gence ulaşılması hedefiyle çalışmaların süreceğini vurguladı.

TESİSLER YERİNDE İNCELENDİ, GENÇLERE DAHA FAZLA İMKÂN HEDEFİ

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, spor altyapısını güçlendirmek ve mevcut tesislerin durumunu yerinde görmek amacıyla Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretleri kapsamında tesisleri tek tek gezen Çelebi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Ziyaretlerde özellikle tesislerin verimliliği, kullanım kapasitesi ve planlanan yeni yatırımlar ele alınırken, sporun tabana yayılması ve gençlerin daha modern imkânlara erişmesi hedefi ön plana çıktı. Diyadin’de gençlik merkezi ve spor komplekslerini inceleyen Çelebi, gençlerin bu alanlardan daha aktif faydalanabilmesi için program çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Doğubayazıt’ta ise tamamlanan ve devam eden projeleri denetleyen İl Müdürü, spor salonunun modern standartlara uygun şekilde hizmet vermesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

“HER GENCE ULAŞANA KADAR SAHADA OLACAĞIZ”

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çelebi, spor tesislerinin yalnızca fiziksel alanlar olmadığını, gençlerin gelişimine katkı sağlayan önemli merkezler olduğunu belirtti. Çelebi, “Sayın Valimizin destekleriyle ilimiz genelinde spor altyapısını modernize etmeye devam ediyoruz. Eksiklerimizi hızla tamamlayarak imkânlarımızı en uç noktadaki gençlerimize kadar ulaştıracağız” dedi.

Tesislerin gençlerin enerjisini doğru yönlendirdiği, spor kültürünü geliştiren ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştiren merkezler olduğuna dikkat çeken Çelebi, tüm ilçelerde benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Ağrı genelinde spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Çelebi, “Gitmediğimiz tesis, dokunmadığımız genç sporcu kalmayana kadar sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.

Haber: Servet Aslan

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi 69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:38
Yıllar sonra ortaya çıktı Şimdi olsa yer yerinden oynar
Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
05:52
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
