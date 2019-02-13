Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Çelik, Basın Mensuplarıyla Buluştu

İl Müdürü Çelik, Basın Mensuplarıyla Buluştu

7 saat önce

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Müdürü Çelik, Basın Mensuplarıyla Buluştu, System.String[]
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Cendere Konukevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün geçen yıl yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koruyucu aile hizmeti alan çocuk sayısının 18'den 31'e çıktığını ifade eden Çelik, 2018 yılında son beş senede koruyucu aile yanına verilen çocuk sayısının yüzde 75'ine ulaşıldığını belirterek, "Yaptığımız çalışmaların kitlelere ulaşması, dezavantajlı vatandaşımızın haklarını öğrenmeleri açısından önem arz etmektedir. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, durumu kötü olan vatandaşlarımızın hangi hizmetlerden faydalanacağı konusunda basın mensuplarının paylaşımları etkilidir." ifadelerini kullandı.

Proje eksenli sosyal devlet anlayışının tüm kesimlere ulaştırılması konusunda 2019'da da gayret edeceklerini aktaran Çelik, "Aile Destek Programı hedefini yüzde 594 gerçekleştirerek Türkiye birincisi olduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel
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