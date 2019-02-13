İl Müdürü Çelik, Basın Mensuplarıyla Buluştu
7 saat önce
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Adıyaman
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik
, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Petrolleri
Cendere Konukevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün geçen yıl yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Koruyucu aile hizmeti alan çocuk sayısının 18'den 31'e çıktığını ifade eden Çelik, 2018 yılında son beş senede koruyucu aile yanına verilen çocuk sayısının yüzde 75'ine ulaşıldığını belirterek, "Yaptığımız çalışmaların kitlelere ulaşması, dezavantajlı vatandaşımızın haklarını öğrenmeleri açısından önem arz etmektedir. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, durumu kötü olan vatandaşlarımızın hangi hizmetlerden faydalanacağı konusunda basın mensuplarının paylaşımları etkilidir." ifadelerini kullandı.
Proje eksenli sosyal devlet anlayışının tüm kesimlere ulaştırılması konusunda 2019'da da gayret edeceklerini aktaran Çelik, "Aile Destek Programı hedefini yüzde 594 gerçekleştirerek Türkiye birincisi olduk." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA
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