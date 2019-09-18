Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Çelik'e anlamlı ziyaret
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İl Müdürü Çelik'e anlamlı ziyaret

14 dakika önce

Geçen günlerde talihsiz bir kaza geçiren minik öğrenci Mehmet Eren Aydeniz, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret etti.

İl Müdürü Çelik'e anlamlı ziyaret, System.String[]

Geçen günlerde talihsiz bir kaza geçiren minik öğrenci Mehmet Eren Aydeniz, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, geçen günlerde geçirdiği bir kaza sonucu yaralanan öğrenci Mehmet Eren Aydeniz'e Bilecik Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Minik öğrenci ve ailesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e iade-i ziyarette bulunuldu. Ziyarette aile, Müdür Çelik'e yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.


İl Müdürü Ramazan Çelik ise öğrenci Mehmet Eren Aydeniz'e acil şifalar diledi. - BİLECİK

Mehmet Eren, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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