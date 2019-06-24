Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Demir'den dünya 2. Ayşegül'e sürpriz doğum günü
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İl Müdürü Demir'den dünya 2. Ayşegül'e sürpriz doğum günü

54 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yetişerek dünyada büyük başarılara imza atan milli halterci Ayşegül Çakın'ın 21. doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

İl Müdürü Demir'den dünya 2. Ayşegül'e sürpriz doğum günü, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yetişerek dünyada büyük başarılara imza atan milli halterci Ayşegül Çakın'ın 21. doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

En son dünya 2'nciliği derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli halterci Ayşegül Çakın, gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret ederek şampiyona ile ilgili bilgi verdi.

İl Müdürümüz Demir ise, Ayşegül Çakın'ın 21'inci doğum gününü kutladı ve genç halterciye spor hayatında başarılar diledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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