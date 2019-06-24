İl Müdürü Demir'den dünya 2. Ayşegül'e sürpriz doğum günü
54 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yetişerek dünyada büyük başarılara imza atan milli halterci Ayşegül Çakın'ın 21. doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yetişerek dünyada büyük başarılara imza atan milli halterci Ayşegül Çakın'ın 21. doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.
En son dünya 2'nciliği derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli halterci Ayşegül Çakın, gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret ederek şampiyona ile ilgili bilgi verdi.
İl Müdürümüz Demir ise, Ayşegül Çakın'ın 21'inci doğum gününü kutladı ve genç halterciye spor hayatında başarılar diledi. - AYDIN
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilk yorum: Milli iradenin tercihi ortaya çıktı
AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü
Tirmit mantarı tezgahlardaki yerini aldı
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı