İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Spor İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı - Son Dakika Spor

İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sivas'ta düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri kız ve erkek takımları İl Müdürlüğü önünden uğurladı.

İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sivas'ta düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri kız ve erkek takımları İl Müdürlüğü önünden uğurladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları 13 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak.


Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek Analig Voleybol Takımları uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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