İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.


İl Müdürü Fillikçioğlu mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım, milletimizin bağımsızlığı ve cumhuriyetin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin adı olan 19 Mayısın, 101. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını ilk günkü gibi yürekten hissetmekteyiz.Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Atalarımız bu milletin geçmişi ise gençlik de geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe huzur ve güvenle bakabilirler. Bu sene 19 Mayıs önceki yıllarda alışmadığımız bir şekilde evlerde kutlanacak. Tüm dünyada pandemi ilan edilen Korona virüs salgınının içimizdeki coşkuyu azaltmasına izin vermeyeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak bu süreçte hep gençlerimizin yanında olduk. "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla gençlerimize internet ortamından ulaştık. Sağlıklı bir gençlik yetiştirmek için birimimize bağlı tüm antrenörlerimiz ile çalışmalar yürüttük. Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı antrenörlerimizi ve sporcularımızı canlı antrenman programları ile buluşturduk. Farklı egzersiz ve antrenman tekniklerini sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Süreç boyunca sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya gayret ettik. Sosyal medya hesaplarımızdan düzenlediğimiz etkinliklerimizle gençlerimize ulaşmayı başardık. Bu etkinliklerden bazılarını Canlı Spor Aktiviteleri, Canlı Halk Oyunları dersleri, Ramazan Programları, Gönüllülük Faaliyetleri olarak sıralayabiliriz. Gençlik merkezlerimizde sağlık ve emniyet çalışanlarımız için ayrıca vefa gruplarında görev alan gönüllüler için siperlikli maske imal edip kendilerine ulaştırdık. Spor psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz pandemi sürecinde gençlerimize tavsiyelerde bulundular.Üniversite öğrencisi gençlerimize ev sahipliği yapan öğrenci yurtlarımız ve yurt çalışanlarımız pandemi sürecinde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza karantina yurdu olarak hizmet verdi. Sağlık çalışanlarımıza konaklama imkanı sağladı. Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu karantinada bulunan vatandaşlarımıza karantina süresini daha rahat geçirebilmeleri için kitaplar ve spor malzemeleri gönderdiler. Vatandaşlarımızın sağlık, yeme-içme, barınma ve her türlü ihtiyaçları Aydın Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce karşılanmıştır. 19 Mayıs, gençlik; gençlik ise gelecek demektir. "Gençler sizler Türk'e istiklal aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yörük Ali Efelerin; ya istiklal ya ölüm diyen: Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların; Siz tarihi tarih yapan Fatihlerin, Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürk'ün torunlarısınız."Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Unutmayınız ki: her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır.


Unutmayınız ki "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Konuşmama son verirken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık adına tarlasından, yuvasından kopup kürekle, kağnıyla savaş meydanlarına koşan kahraman Türk halkını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; bayramınızı en derin duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Son Dakika

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım         
14:47
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı         
14:15
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı         
14:10
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi         
14:05
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu         
13:49
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız         
13:33
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde         
13:22
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı         
13:09
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin         
12:56
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz         
12:52
Tümamiral Cihat Yaycı Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti         
12:51
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi         
12:44
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı         
12:41
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti         
12:39
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi         
12:28
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 16:22:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]