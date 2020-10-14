İl Müdürü Gülgeç'ten Salihli'nin devlet sanatçılarına ziyaret - Son Dakika

İl Müdürü Gülgeç'ten Salihli'nin devlet sanatçılarına ziyaret

14.10.2020 15:24
İl Müdürü Gülgeç'ten Salihli'nin devlet sanatçılarına ziyaret, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'Devlet Sanatçısı' olmaya hak kazanan Aysel Caferoğlu, Aysel Yavuz ve Selami Tatlıcı'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'Devlet Sanatçısı' olmaya hak kazanan Aysel Caferoğlu, Aysel Yavuz ve Selami Tatlıcı'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Salihli Belediyesinin katkılarıyla kurulan Salihli ASA Deri Atölyesini ziyaret eden İl Müdürü Gülgeç, devlet sanatçıları Caferoğlu, Yavuz ve Tatlıcı ile sohbet etti. Çalışmalar hakkında sanatçılardan bilgi alan Gülgeç, atölyede hazırlanan eserleri çok beğendiğini belirterek, "Öncelikle sizleri aldığınız devlet sanatçısı unvanından dolayı kutluyorum. Burada el emeği ve göz nuru vererek ortaya çıkardığınız eserler ile deriyi adeta sanata dönüştürüyorsunuz. Siz değerli sanatçılarımızı yürekten kutluyor ve başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren devlet sanatçıları Aysel Caferoğlu, Aysel Yavuz ve Selami Tatlıcı da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ile Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'na teşekkür etti. - MANİSA

İl Müdürü Gülgeç'ten Salihli'nin devlet sanatçılarına ziyaret

Salihli Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Gülgeç'ten Salihli'nin devlet sanatçılarına ziyaret - Son Dakika

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