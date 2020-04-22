İl Müdürü huzurevinde kalan yaşlıları türkü söyleyerek eğlendirdi - Son Dakika

İl Müdürü huzurevinde kalan yaşlıları türkü söyleyerek eğlendirdi

Huzurevi sakinleri müzik eşliğinde moral depoladı

KARABÜK - Karabük'te, koronavirüs nedeniyle izalasyonda kalan ve 65 yaş üstü olmaları nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, düzenlenen konserle eğlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen'de yaşlıların ricasını kırmayarak türkü söyleyerek, onlara moral depoladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Karabük Yücel Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda kendileri için düzenlenen konserle coştu. Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, Karabüklü sanatçı Hasan Alp ile piyanist Olcay Ulusoy, türküler ve oyun havaları ile yaşlıları gönüllerince eğlendirdi. Balkonlara ve huzurevinin önüne çıkan yaşlılar, sosyal mesafa kuralına uyarak, müzik eşliğinde oynadı. Huzur evinde kalan yaşlıların ricasını kırmayan Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de eline mikrofonu eline alıp, türkü seslendirerek yaşlılara moral verdi.

Düzenlenen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı vekili Numan Tahir Şimşek'te katıldı.