Son Dakika › Ekonomi › İl Müdürü Kadıoğlu Çiftçiler ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi
İl Müdürü Kadıoğlu Çiftçiler ile bir araya geldi
6 saat önce
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu Köyünde çiftçiler ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu Köyünde çiftçiler ile bir araya geldi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu beraberinde Ziraat Mühendisleriyle birlikte Hüseyinoğlu köyünü ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kadıoğlu, Çiftçilerin daha fazla ürün almaları, ürün çeşitliliği, yöreye özgü ürünle, destekleme konularında bilgi verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri çiftçileri teknik anlamda neler yapacakları konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Program soru cevap bölümüne müteakip tamamlandı. - KİLİS
Son Dakika Doğa Koleji'nde maaşlar önümüzdeki hafta yatacak Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor