İl Müdürü Kaya'dan beyanname uyarısı - Son Dakika

Bilecik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya, derneklerin 2020 yılına ait beyannamelerini verme süresi 30 Nisan 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, "Süresinde beyannamelerini vermeyen veya geç veren dernek yöneticilerine bin 730 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak" dedi.

İl Müdürü Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, "5253 sayılı dernekler kanunun 19'uncu maddesi uyarınca dernekler yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Derneklerin, 2020 yılına ait beyannamelerini verme süresi 30 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir. Süresinde beyannamelerini vermeyen veya geç veren dernek yöneticilerine bin 730 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve akabinde dernek faaliyetlerine ilişkin denetim süreci başlatılacaktır. Bilerek gerçeğe aykırı beyanname veren dernek yöneticileri hakkında adli süreç başlatılarak, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlimizde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin mağdur olmamaları için kanunun amir hükmü uyarınca beyannamelerini usulüne uygun ve süresinde vermeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK