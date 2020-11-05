İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı - Son Dakika

İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı

05.11.2020 15:48
İl Müdürü Maden'den

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin, piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılıyor gösterilerek satışa sunulması ile ilgili uyarılarda bulundu.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin, piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılıyor gösterilerek satışa sunulması ile ilgili uyarılarda bulundu.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden yazılı bir açıklamada bulunarak internet üzerinde gerçekleştirilen satışlarda "indirim" olarak gösterilen satışlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maden, açıklamasında

"Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na son dönemde yapılan başvurular indirimli satışlar konusunda yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler neticesinde, özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin, piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılıyor gösterilerek satışa sunulduğu, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik tüketicilerde kafa karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımların yapıldığı tespit edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde indirimli satışlara ilişkin reklam ve tanıtımlarda uyulması gereken hususlar düzenlenmiştir. Buna göre, internet sitesi, afiş, broşür, kısa mesaj, satış yerleri içinde ve dışında yer alan ilanlar gibi mecralarda bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını belirten bir ibare yer alması halinde; öncelikle indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez" dedi.

"İspatı satıcının sorumluluğunda"

Mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatının satıcıya ait olduğunu belirten Maden, "Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmekte olup, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı da reklam verene aittir. Bu çerçevede, şikayetlerin özellikle ürünlerin fiyatları konusunda yoğunlaştığı göz önüne alındığında, firmaların indirimin miktarını hesaplarken ürünün piyasada bulunduğu süreç içerisinde gerçekleşmeyen fiyatları kullanmamaları gerekmektedir. Söz konusu hesap yapılırken ayrıca ürünün fiyatı zaman içerisinde düştüyse, ürünün satışa sunulduğu ilk fiyatın kullanılmaması önem taşımaktadır. Diğer taraftan, indirimli satış kampanyalarının süreleri, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde; indirimli satış kampanyalarının süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez, alışveriş festivalinin süresi bir yıl içinde altmış günü geçemez şeklinde düzenlenmektedir. İndirimli satış kampanyaları ile ilgili olarak tüketicilerin yoğun şikayette bulunduğu diğer bir konu ise internet siteleri üzerinden satın alınan ürünlerde yaşanan sipariş iptalleridir. Bu başvurular incelendiğinde sorunun, piyasa şartlarına göre uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünlere ilişkin siparişlerin satıcılar tarafından stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle iptal edilmesinden ve daha sonra aynı ürünlerin yüksek fiyattan tekrar satışa sunulması nedeniyle ortaya çıktığı tespit edilmiştir "diye konuştu.

"Cezai işlem uygulanacak"

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı eylemlerde bulunanların cezalandırıldığını belirten Maden, "Söz konusu eylemler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca haksız ticari uygulama olarak kabul edilmekte ve indirimli satışlar konusunda kaçınılması gereken eylemlerden birini oluşturmaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın yayınlandığı mecraya göre 10 bin 476 TL ile 419 bin 126 TL arasında değişen miktarlarda para cezası uygulamaktadır. Tüketicilerimiz mağdur edilmemesi ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları için tüketicilerimize mal ve hizmet sunan firmaların mevzuat hükümlerine uygun davranmaları konusunda uyarıyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İl Müdürü Maden'den indirim uyarısı

Zonguldak, Ticaret, Piyasa, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Maden'den 'indirim' uyarısı - Son Dakika


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