İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı - Son Dakika

İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı

20.10.2020 12:15
İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı, System.String[]

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, ticarette yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunarak ticaretin internete taşındığını söyledi.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, ticarette yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunarak ticaretin internete taşındığını söyledi.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Teknolojide yaşanan gelişmelerin uluslararası salgın alışveriş alışkanlıklarının kökten değişmesine neden olduğunu söyledi. Özellikle pandemi sürecinde internet alışverişinin daha çok tercih edildiğini ifade ederek "Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler, internet altyapısının hızlı bir şekilde gelişmesi, son süreçteki uluslararası salgın alışveriş alışkanlıklarının kökten değişmesine; tüketicilerin geleneksel yöntemler yerine uzaktan iletişim araçları ile kurulan yani mesafeli sözleşmeler yoluyla alışverişe yönelmelerine neden olmaktadır. Geleneksel alışveriş yöntemlerine göre zaman, mekan ve fiyat yönünden hem satıcı hem de tüketicilere sağladığı avantaj ve kolaylıkları barındıran mesafeli satışlar, özellikle içerisinde bulunulan COVİD-19 döneminde daha çok tercih edilir hale gelmiş ve işlem hacmi ciddi oranda artış göstermiştir. Bu tür satışlar, her ne kadar birçok kolaylığı beraberinde getirse de tüketicilerin zaman zaman yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan, kötü niyetli ve fırsatçılık yapmak isteyen satıcılar tarafından kandırılmalarına neden olmaktadır. Fırsatçılık yapanlar stoklarında olmayan ve tedariki 30 günlük yasal teslim süresi içerisinde yapılamayacak ürünleri dahi satışa konu ederek tüketicileri mağdur ettikleri tespit edilmektedir. Ürün bedelleri tahsil edildikten sonra, teslimlerin hiç yapılmadığı ya da teslim edilmeyen ürünlere ilişkin bedel iadesi içerikli cayma taleplerinin karşılanmadığı hatta tüketicilerin söz konusu taleplerini iletebilecekleri bir muhatap dahi bulamayarak, mağdur edildikleri görülmektedir. Özellikle kurumsal olmayan internet siteleri ve sosyal medya mecraları hatta cep telefonu uygulamaları üzerinden satın alma işlemi yapılıp, kapıda ödeme banka hesap sahiplik bilgisi olmayan ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilen alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşanmaktadır. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için, mesafeli yöntemle alışveriş yapılırken tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar hakkında uyarılarda bulundu.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, internetten yapılan mesafeli satışla alakalı birkaç maddenin altını çizdi. Tüketicilere seslenen Maden, dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.

Ürünün alınmadan önce ön inceleme yapılması gerektiğini ifade ettiğini belirten Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa ve genel bir ön inceleme yapmak, gerekirse şikayetleri incelemek fikir verecektir. Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan birisi de satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve niteliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlamasıdır. Bu sebeple mal veya hizmetin diğer mecralardaki yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması, gerçekçi olamayacak kadar cazip görünen düşük fiyatlara veya indirimlere dikkatle yaklaşılması çoğu mağduriyetin önüne geçecektir. Alışverişlerde tüketicilerin satıcı bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, güven damgası bilgisi gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalıdır. En önemli maddelerden biri ise sahte sitelerin olduğunu belirten Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi gerekirse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "internet site bilgisi sorgulama" ekranından faydalanılması çoğu mağduriyetin önüne geçebilecektir. Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara ilgili de açıklama yapan Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu mecralar aracılığıyla ulaşılan sitelerin sahte, taklit ve kötüye kullanılması ihtimallerine karşı, satıcının kendi sitesinden ürünün kontrol edilmesi yararlı olacaktır. Tüm bu hususlara dikkat edilmesine karşın tüketicilerimizin mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak yaşadıkları uyuşmazlığın çözülmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2020 yılı sonuna kadar 10 bin 390 TL'nin altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurabilmesi mümkündür" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı

Zonguldak, İnternet, Ticaret, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı - Son Dakika

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