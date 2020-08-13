İl Müdürü Recep Bulut, kalkınma yatırımlarını yerinde inceledi

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği alan yatırımları ziyaret etti, yatırımları yerinde inceledi.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Karınsız ve Teknik Elemanlar ile birlikte Merkez ilçeye bağlı Aslaniye Köyünde bulunan Öz Dağlar Et Hayvancılık Tarım Nakliye firmasının Hayvancılık İşletmesini ziyaret etti. Müdür Recep Bulut, sonrasında depolama Tesisi İnşaatını ve Kayalı Köyündeki Cehver Oflas'a ait yatırımcının yerfıstığı işleme tesisi inşaatlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Recep Bulut yaptığı açıklamada, "Başlanan bu projelerin tamamlanma süreleri ve yürütülmesi ile ilgili yatırımcılara bilgilendirmelerde bulunduk. Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif ve gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 13. etapta dokuz yatırımcımızın hibe desteği Bakanlığımızca onaylanmıştı." İfadelerini kullandı. - OSMANİYE