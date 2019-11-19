Son Dakika Haberleri: İl Müdürü şampiyonları ödüllendirdi
Son Dakika Spor İl Müdürü şampiyonları ödüllendirdi - Son Dakika Spor

İl Müdürü şampiyonları ödüllendirdi

6 saat önce

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsil eden judocular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

İl Müdürü şampiyonları ödüllendirdi, System.String[]

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsil eden judocular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.


Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yapılan uluslararası Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasında Türkiye'yi temsilen katılan Düzceli judocular 9 madalya ile bugüne kadar alınamayan madalya sayısını ülkemize ve Düzce'ye getirdiler.


Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcular, Judo Antrenörleri Nermin Alayıldız, Ayhan Alayıldız ve Koraycan Kamçı ile birlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret ettiler. İl Müdürü Yazıcı, sporculara hediye takdim etti ve onlarla gurur duyduğunu her zaman destek vereceğini söyledi. - DÜZCE

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar
Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı: 1 ölü, 13 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:45:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Müdürü şampiyonları ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]