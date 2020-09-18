İl Müdürü Saylak, "Ne zaman üretmek isterseniz, o zaman yanınızda bizleri göreceksiniz" - Son Dakika

İl Müdürü Saylak, "Ne zaman üretmek isterseniz, o zaman yanınızda bizleri göreceksiniz"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas'ta başlatılan "Topyekün Eğitim Seferberliği" çalışmaları kapsamında Çamlıyurt Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müdürü Saylak,

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas'ta başlatılan "Topyekün Eğitim Seferberliği" çalışmaları kapsamında Çamlıyurt Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonunda katılımcılara yem bitkisi üretimi için tohum dağıtılırken, programda konuşma yapan Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, "Ne zaman üretmek isterseniz, o zaman yanınızda bizleri göreceksiniz" dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince Milas'ın Çamlıyurt Mahallesi'nde alternatif yem bitkileri ve silajlık yem konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.

Tohum dağıtımında üreticilere seslenen Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Öncelikle belirtmek isterim ki her yerde söylediğim gibi, pandemi süresince biliyorsunuz ki hep sahadaydık. Kovid-19 zoonoz bir hastalık olduğu için özellikle bu dönemde gece gündüz demeden sahada özveriyle çalışan veteriner personellerimize tekrar teşekkür ediyorum. Üretimin devam ettiği her yerde varız. Olmaya da devam edeceğiz. Bugün ilimizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Milas ilçemizde, et ve süt verimini arttırmak amacıyla, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce yürütülen "Kaliteli Kaba Yem Üretimi" üreticilerimize ücretsiz tohum dağıtmak için bir araya geldik. Dağıtımını yapacağımız yem bitkilerinin en önemli özelliği susuz tarıma elverişli olması. Diğer yandan 12 aya yetecek kadar olması da çok iyi. Biz birlikte hareket ettiğimiz ve dayanışma içinde olduğumuz sürece daha güçlüyüz. Burada örgütlenmenin önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunun yanında İl Müdürlüğü olarak üretim yapan başta Kooperatifler olmak üzere, kadın girişimcilere ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapacağımızı belirtmek isterim. Sizler ürettiğiniz sürece bizler varız" dedi.

"Türkiye'nin tarım üretimi yüzde 4 oranında arttı"

Göreve gelir gelmez sahada üreticinin yanında olan bir teşkilat oluşturmaya çalıştıklarını belirten Saylak, "Bizim hedefimiz nerede olursa olsun yeni ürünlerin yetişmesine öncelik etmeye çalıştık. Ne zaman üretmek isterseniz yanınızda olacağız. Tüm dünyada pandemiden dolayı ekonomi küçüldü. Fakat Türkiye'nin tarım üretimi yüzde 4 oranında arttı. Muğla Allah'ın bu ülkeye bir hediyesi. Her şey yetiştiriliyor. Genelde turizm şehri olarak görülse de çok büyük bir tarım potansiyeline sahip. Bizim hedefimiz Muğla turizmini ve tarımını iç içe geçirmek" dedi.

Saylak'ın yaptığı konuşmanın ardından üreticilerin sorunları ve talepleri dinlenildi. 12 aya yetecek kadar kaliteli kaba yem bitkisi üretimi çalışmaları kapsamında Lenox, Hayvan Şalgamı, Hayvan Pancarı, Caramba ve Trinova yem bitkileri tohumları, toplantıyı takip eden mahalle sakinlerine ücretsiz dağıtıldı. - MUĞLA

Çamlıyurt, Milas, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müdürü Saylak, 'Ne zaman üretmek isterseniz, o zaman yanınızda bizleri göreceksiniz' - Son Dakika

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