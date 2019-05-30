Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Türkoğlu: "Yeni hizmet binamızın inşaatı hızla ilerliyor"
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İl Müdürü Türkoğlu: "Yeni hizmet binamızın inşaatı hızla ilerliyor"

49 dakika önce

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuşuyor.

İl Müdürü Türkoğlu:
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuşuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü karşısında, Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün yan tarafında bulunan alana yapılacak ve 5 Bin 878 metrekare toplam kapalı alanı bulunacak olan yeni hizmet binası önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete sunulacak.

20 Aralık 2017 tarihinde yer teslimi ve sözleşmesi yapılan hizmet binası ile ilgili Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Bakanlığımızın hizmet alanı her geçen gün genişliyor. Mevcut binamız, kendimize ait olmaması ve eski bir bina olması nedeniyle bakanlığımız yeni bir hizmet binasına onay verdi. Yeni hizmet binamız, 3 katlı, 5 Bin 878 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bünyesinde bulunacak olan İl Müdürlüğü ve Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi vatandaşlara birlikte hizmet verecek" dedi.

Türkoğlu ayrıca, 50 odalı, içinde 1 konferans salonu, personel yemekhanesi, genç ve çocuk etkinlik alanlarıve otopark alanının bulunacağı binanın yapımı aşamasında desteklerinden dolayı Muğla Valisi Esengül Civelek ve Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'e teşekkür etti. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Müdürlüğü, Menteşe, Türkoğlu, Muğla, Güncel
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