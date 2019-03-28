İl Müdürü Yıldız'dan Antrenman Ziyareti
1 saat önce
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kentte erkek öğrenci yurtlarında konaklayan sporculardan oluşan KYK Futbol Takımının antrenmanına ziyarette bulundu.
Bilecik
Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, kentte erkek öğrenci yurtlarında konaklayan sporculardan oluşan KYK Futbol
Takımının antrenmanına ziyarette bulundu.
Yıldız, sporculara başarılar dileyerek baklava ikramında bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Yıldız, "Antrenör Ozan Çağrı Gül nezaretinde antrenmanlarını sürdüren takım 15-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Kastamonu
ilinde düzenlenecek Yurtlar Arası Futbol Turnuvasında boy gösterecek. Futbolda birlik olmak ve takım ruhu çok önemli, katılacak oldukları turnuvada ilimizi temsil edecek takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:17 Kaynak: İHA
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