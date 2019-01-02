İl Müdürü Yıldız Muhtarlarla Bir Araya Geldi
2 saat önce
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.
Bilecik
Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.
İl Müdürü Yıldız, Sarıkamış
Harekatının 104'üncü yılında düzenlenecek olan yürüyüşe muhtarları da davet etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar
ise, İl Müdürü Aslan Yıldız'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip yürüyüşe davet edilmeleri sebebiyle kendisine teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:26 Kaynak: İHA
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