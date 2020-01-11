İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı - Son Dakika

İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı
6 saat önce
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, personelle tek, tek vedalaşarak personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK
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