İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı - Son Dakika

İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı

6 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı.

İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı, System.String[]

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, personelle tek, tek vedalaşarak personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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