Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Yoldaş Çobanların Sorunlarını Dinledi

İl Müdürü Yoldaş Çobanların Sorunlarını Dinledi

49 dakika önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük ilçesi bağlı Ece Köy'ünü ziyaret ederek meradaki çobanların sorunlarını dinledi.

İl Müdürü Yoldaş Çobanların Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük ilçesi bağlı Ece Köy'ünü ziyaret ederek meradaki çobanların sorunlarını dinledi.

Köyün mera alanları incelenirken çiftçilere bilgilendirmelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, "Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Levent Burgu ile birlikte Ece Köy'ümüze ziyarete gittik. Çiftçilerimizi tarım konusuyla alakalı bilgilendirmelerde bulunduk. Ardından merada hayvanlarını otlatan çobanlarımızı ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinledik" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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