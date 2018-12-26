İl Müdürü Yoldaş, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
2 saat önce
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek mahalle ve köy muhtarlar ile bir araya geldi.
Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek mahalle ve köy muhtarlar ile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen buluşmaya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın yanı sıra şube müdürleri, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar
ve muhtarlar katıldı.
İl Müdürümüz Yoldaş, toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgiler aktardı. Yoldaş, Bilecik'in tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretinde olduklarını belirterek, her konuda kapılarının muhtarlara açık olduğunu söyledi. Yoldaş, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.
Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise, gerçekleştirilen ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek kendilerine teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:59 Kaynak: İHA
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