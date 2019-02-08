İl Müdürü Yoldaş Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Kurum binasında gerçekleşen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar
da katıldı. İl Müdürü Yoldaş, müdürlüğün çalışmaları ile yeni projeleri hakkında muhtarlara bilgiler aktardı. 2018 yılında il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projeler ve verilen destekler ile 2019 yılında yapılması planlanan projelerden bahsedildi. Hep birlikte, ilin tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretinde olduklarını kaydetti ve her konuda kapılarının muhtarlarımıza açık olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar" dedi.
"İlimizi model bir il yapmak istiyoruz"
İl Müdürü Yoldaş, konuşmasının devamında, Bilecik'i tarım konusunda model yapmak istediklerine değinerek, "Araziler birleştiği zaman verim ve kalite daha iyi olur. İlimizde anları kaldırarak, hep birlikte üretim modelini benimseyerek, arazileri birleştirip, üretilecek ürün belirlenip bu konuda da kamu kaynaklarını kullanarak sizlere destek olmaya hazırız. Üretmek sizden, destek bizden. Hem bilgi, hem de ekonomik anlamda İlimizi bir model haline getirelim. Bizler de ilimizin tarımına katkı sağlayacak bütün projelerimizde sizlerle birlikte yer almak istiyoruz" dedi.
Öte yandan program, soru-cevap şeklinde muhtarların talepleri alınarak son buldu. - BİLECİK