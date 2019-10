İl Müdürü Yoldaş'tan asırlık Köroğlu'na ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar Köyü'nde yaşayan 106 yaşındaki Süleyman Köroğlu'nu Dünya Yaşlılar Günü'nde unutmadı.



İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla en yaşlı çiftçi olan Süleyman Köroğlu'nu Fıranlar köyündeki evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı. Beraberinde Fıranlar Muhtarı Adem Karagöz ve köylüler ile yaşlı çiftçi ile sohbet eden Yoldaş, kendisine şifalar diledi. Burada bir açıklamada bulunan Yoldaş, "Her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanmakta olan Dünya Yaşlılar Günü, üzerimizde büyük emeği olan ve hayat tecrübesiyle bizlere yön gösteren büyüklerimize hürmet ve şükranlarımızı sunma günüdür. Geçmişten günümüze bir kültür köprüsü olmuş, yaşamları boyunca çocuklarına, torunlarına, içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve dünyaya hizmet etmiş yaşlılarımızın, bedensel ve ruhsal olarak işlevselliğinin azaldığı bu dönemlerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam kalitelerini artırmak devlet ve millet olarak öncelikli görevlerimizdendir. Ne mutlu ki bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe sahibiz. Onların geniş ufukları, tecrübeleriyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar yarınlara da ışık tutan önemli birer kaynaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK