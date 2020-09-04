İl Müdürü Yoldaş'tan ilçe müdürlerine sahaya inme çağrısı - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçe müdürlerinin sahaya inerek tarlalarda üreticilerle birebir görüşmelerini istedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette tüm ilçe müdürlerinin uyarıda bulunarak, "Ülke tarımının bizlerden çok şey beklediğini biliyorsunuz. Onun için tüm ilçe müdürleri sahaya inerek tarlalarda üreticilerle birebir görüşmelerini ve onlarla iletişim halinde olmaları gerekir. Bugün Gölpazarı ilçemizde yeni atanan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Onlarla tanışarak uyum süreçleri, ilçe tarımı hakkındaki düşünceleri ve ilçe tarımına ve hayvancılığına katkı sağlayabilecek projeler üzerine teker teker söz vererek görüşlerini aldık" dedi. - BİLECİK