İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

31.08.2021 23:35
İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde seminer çalışması başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde seminer çalışması başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Menteşe Turgutreis Anadolu Lisesi ve Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğretmenleriyle buluşan İl Müdürümüz, uzun bir aradan sonra öğretmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu ve başarılı olmasını temenni etti.

Muğla'nın bir eğitim şehri potansiyeline sahip olduğunu, eğitimde marka şehir olma yolunda önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten İl Müdürümüz Emre Çay; huzur ve en önemlisi motivasyonla hedeflenen başarıya ulaşılacağını ifade etti.

Öğretmenliği severek yapmanın önemine değinen İl Müdürümüz, "Bir öğretmen mesleğini seviyorsa okulunu da evi gibi görür, özler. Öğrencilerine en üst seviyede yararlı olur. Anne olur, baba olur, iyi rehber olur. " dedi.

Öğretmenlerle birlikte kocaman bir eğitim ailesi olduklarını belirten İl Müdürümüz, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. Toplantı sonrasında okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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