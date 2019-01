İl Müftülüğü'den Umre Semineri

2019 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonu ile sömestr tatilinde "Kutsal Topraklara" gitmek için kayıt yaptıran vatandaşlarımız için İl Müftülüğümüz tarafından "Umre Bilgilendirme ve Eğitim Seminerleri" başladı.

12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen seminerde, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti" konusunu anlattı. İl Müftüsü Sayın Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradan gitmeden önce Umre ibadetinin ne anlam ifade ettiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Umre Arapça'da "ömür" kelimesinden gelir. Umre, ömre ömür katar. Hayatımızı yeniden imar eden bir yolculuğun adıdır. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek o zaman umre bize fayda vermiş olur. Umre sıradan bir seyahat ve turistik bir gezinti değildir. Zaten bunun için gitmiyoruz. Çölün ortasına turistik seyahat için gidilmez. Genç iken gitmek ve oraların manevi duygusunu almak çok daha önemlidir. Bu sebeple umre, hayatınızda bir dönüm noktası olsun. Ömrünüze ömür katsın.



"MİRAÇ, ALLAH'A HALİMİZİ ARACISIZ OLARAK ARZ ETMEKTİR"



Bu yolculuğa çıkmadan önce yapılması gereken ibadetlerdeki bir kısım duaları ezberlemeniz gerekmektedir. Tavaf ederken tavaf duaları, say yaparken say duaları var; bunları tabi ki yapalım. Ancak en önemli dua, kalbimizden gelerek yaptığımız duadır. Dilimizle tekrar ettiğimiz dualar kalbimize girmiyorsa, kalbimizden gelmiyorsa bir anlamı yoktur. Öyleyse kalbimizden gelecek dualar yapalım. Kendiniz, aileniz, akrabalarınız, dostlarınız, akranlarınız, milletimiz, memleketimiz ve İslam ümmeti için dua etmelisiniz. İslam ümmetinin şu problemli, birbiriyle savaşan ve iç kargaşalıkları olan hallerinden çıkmaları, mutlu, müreffeh, huzurlu bir ümmet olarak yaşayabilmeleri için dua etmelisiniz. Hatta insanlığın geleceği için dua etmelisiniz. Efendimiz (s.a.s.), "dua, müminin miracıdır" buyuruyor. Miraç, Allah'a halimizi aracısız olarak arz etme, Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilme bilincidir. Onun için riyadan ve gösterişten uzak, kimsenin duymayacağı bir şekilde el açıp dua etmeliyiz.



"KEFENİN DİĞER ADI İHRAM"



Öncelikle şunu bilmeliyiz ki bizler kutsal topraklara ibadet için gidiyoruz, ticaret için gitmiyoruz. Ticaret de helaldir tabi ki. Ancak zamanınızın büyük bir bölümünü orada ibadetle geçirmek durumundayız. Orası özellikle yarıyıl tatilinde çok kalabalık olacak. Sabretmesini bilmeliyiz. Beklemeyi gerektirecek zamanları dua ederek ve tesbihat yaparak değerlendirmeliyiz. Müminlere zarar vermek doğru bir şey değildir. Bizler Rabbimizin rızasını kazanmak için umreye çıkıyoruz; en önemli niyetimiz ve emelimiz bu olmalıdır. İhramın anlamını iyi bilelim. İhram, kefenin diğer adıdır. İhrama girmek, dünyalık bütün kisvelerden arınmak ve iki parça beze bürünmek. Dünya hayatı dünyada kalır. Yapıp ettiklerimiz ve kazandıklarımız dünyada kalıyor. O zaman ahiretimize yatırım yapmalıyız. İhramın anlamını iyi bilmeyen insan, ihramlı olan insanların dünyasını anlayamaz. Zaten ihrama büründüğümüz zaman hemen kendimizi ölümle eşdeğer görürüz. Hepimiz her an ecelimiz geldiğinde bu dünyadan ayrılacağız. Genç ya da ihtiyar, kadın ya da erkek fark etmiyor. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Bu dünya hayatında iyi bir insan ve iyi bir mümin isen ebedi mutluluğu ve cenneti kazanacaksın. Bundan daha güzel bir şey olur mu? İnşallah Umrede, milyonlarca Müslümanın birbirine dua yaptığı ortamda sizlerin de duaları kabul olunur ve günahlarınızdan arınmış bir şekilde gelirsiniz"



İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, "Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", Fatma Feyza Güner, "Kadınlara Özgü Konular", Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, "Ana Hatlarıyla Umre Menasiki", Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, "Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı", İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ali Yıldız, "Hz. Peygamber (s.a.s.) Mescidi Nebevi ve Medine" ve Dr. Levent Tündar, "Temel Sağlık Bilgileri" konularında umrecilere bilgi verdiler. - KAYSERİ

