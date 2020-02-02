İl Müftülüğünce gençlere yönelik program - Son Dakika
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İl Müftülüğünce gençlere yönelik program

6 saat önce

Giresun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi.

İl Müftülüğünce gençlere yönelik program, System.String[]

Giresun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi.


İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yarı yıl tatili dolayısıyla öğrencilere yönelik "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" gerçekleştirildi. Bölge Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda düzenlenen ve 12-14 yaş arası 18 erkek öğrencinin katıldığı kampta Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kamp programı uygulandı. 5 günlük kampta sosyal etkinlikler, maneviyat istasyonu, kitap okuma, seminerler, cuma sabah namazı tesbihat programı, Kale gezisi, halı saha ve yüzme havuzunda sportif faaliyetler gerçekleştirildi.


Derslere katılarak öğrencilerle sohbet eden Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, Gençlik Koordinatörlerinden kamp çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmalarından dolayı kampta görevli personele teşekkür etti.


İl Müftüsü Oral, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmeleri ve gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak için kamp programı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ülkemize ve toplumumuza değer verecek şekilde yetişmesi geleceğe umutla bakmamıza vesile olacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.


Kampın sonunda programa katılan öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - GİRESUN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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