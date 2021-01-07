İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı. - Son Dakika

İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı.

07.01.2021 17:10
İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı., System.String[]

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne evlenmek için müracaat eden çiftin nikahlarını kıyarak 2021 yılının ilk resmi nikahına imzasını attı.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne evlenmek için müracaat eden çiftin nikahlarını kıyarak 2021 yılının ilk resmi nikahına imzasını attı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Genelge ile İl ve İlçe müftülerine 2018 yılı itibari ile nikah kıyma yetkisi verilmişti. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 148 çiftin resmi nikahları Sivas İl Müftülüğü tarafından kıyıldı.

İl Müftülüğü Nikah Salonunda kıyılan resmi nikah töreninde Müftü Akkuş, imzayı atan çiftlere dua ederek bir ömür boyu saadetler diledi. Program sonunda Akkuş, yeni çiftlere Diyanet Yayınlarına ait Kur'an-ı Kerim, İlmihal ve evlilikle ilgili "Allah'ın Emri Peygamberin Kavli İle" adlı kitap hediye etti. - SİVAS

İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı.
İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı.
İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı.
İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Evlilik, Sivas, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı. - Son Dakika


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