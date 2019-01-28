Son Dakika Haberleri: İl Müftüsü Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Çelik ile Bir Araya Geldi

İl Müftüsü Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Çelik ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Çelik ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti. İl Müftüsü Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Bilecik, Ramazan Çelik, Akkuş, Yaşam
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