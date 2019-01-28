İl Müftüsü Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Çelik ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.
Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti. İl Müftüsü Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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