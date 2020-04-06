İl Müftüsü Güven: "Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için tövbe... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Müftüsü Güven: 'Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için tövbe... - Son Dakika

İl Müftüsü Güven: "Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için tövbe...

12 dakika önce

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Berat Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için, evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir...

İl Müftüsü Güven:

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Berat Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için, evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız" dedi.


Berat Gecesi'ne 'mağfiret gecesi' de dendiğini, çünkü bu gecede Cenab-ı Hak'ın pek çok kulunu affedeceğini söyleyen Müftü Güven; "7 Nisan Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat sözü 'Beraet' kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre 'Berat Gecesi' günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi de budur. Bu geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir. Berat gecesi ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır, 'Şaban ayının yarısı, Berat Gecesi gelince; gecesini namazla gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der; Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim'. Bu rivayete göre Berat Gecesi'nde; bütün günahlarımızdan af ve mağfiret dilemeliyiz. Rızkımızın genişlemesi ve bereketlenmesi için dua etmeliyiz. Hastalıklarımızdan kurtulmak için Allah'tan şifa dilemeliyiz. Özellikle Coronavirüs sebebiyle tedavileri devam eden hastalarımıza şifa dilemeliyiz.' Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Berat Gecesi'nde Allah'ın rahmetinin coşacağını, böylece bu geceyi değerlendiren pek çok mü'minin affedileceğine vurgu yaparak 'Allah Teala, Şaban Ayının on beşinci (Beraat) gecesi tecelli eder ve Allah'a ortak koşanlarla kin tutup husumet yapan saldırgan kimseler dışında bütün kullarını bağışlar' buyurmuşlardır. Kin gütmek, çekişmek, kavga etmek, saldırganlık yapmak gibi kötü fiiller, büyük günah olduğuna işaret etmek amacıyla, en büyük günah olan şirk ile bir arada zikredilmiştir. Bunun anlamı, 'böyle bir gecede bile affedilmeyen bu günaha sakın yaklaşmayın' demektir. Yoksa kavgacı, kindar ve saldırgan kimselerin mümin olsa bile müşriklerle bir tutulacağı anlamına gelmez. Müşrik ebediyen cehennemde kalacak, günahkar mümin cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Şirk koşmak, Allah ile bağları koparmak anlamına geldiği gibi, toplum içinde geçimsiz, kavgacı, kindar ve huzursuzluk kaynağı olmak da toplumun bireyleri arasındaki bağları koparır. Ramazan ayından önceki son kandil olan, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı, yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan'ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir" dedi.


Bu gecede tövbe ve istiğfar edilerek dua edilmesi gerektiğini vurgulayan Müftü Prof. Dr. Güven; "Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için, evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. İbadetlere yoğunlaşmalıyız. Kendimizi yaklaşan Ramazan ayına hazırlamalıyız. Bu geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ve istiğfar ederek ve teheccüd namazı kılarak değerlendirmeliyiz. Berat Gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir' müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.); 'Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...' şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden beri olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Şahin Güven, Kandil Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:56 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak         
13:59
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:42
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?         
13:38
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı         
13:20
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu         
13:10
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır         
13:05
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı         
13:00
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi         
12:51
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi         
12:41
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı         
12:40
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek         
12:14
Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu         
12:07
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi         
12:04
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler         
12:03
Gökhan Özoğuz, kendisine Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben         
11:58
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi         
11:56
Uzmanlar, Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok         
11:51
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi         
11:44
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi         
11:40
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:32
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı         
11:09
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı         
11:05
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı         
11:04
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek         
10:58
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?         
10:54
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı         
10:52
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım         
10:50
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı         
10:39
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı         
10:37
Bahamalar'daki 1 aylık karantinasını bitiren ünlü model ülkesine döndü Bahamalar'daki 1 aylık karantinasını bitiren ünlü model ülkesine döndü         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 14:09:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Müftüsü Güven: "Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için tövbe... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]