İl Müftüsü Güven'den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Müftüsü Güven'den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret - Son Dakika

İl Müftüsü Güven'den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret

6 saat önce

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Hacılar İlçe Müftülüğüne yeni atanan Yusuf Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Müftüsü Güven'den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret, System.String[]

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Hacılar İlçe Müftülüğüne yeni atanan Yusuf Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Ay, Hacılar İlçesi ile ilgili projelerini paylaştı.


Yeni görevinde kendisine başarılar dileyen İl Müftüsü Güven, Hacılar İlçesi'nde görev yapacağı süre içerisinde İlçe Müftüsü Yusuf Ay'ın görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını belirtti.


Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı ve Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut hazır bulunarak Müftü Ay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundular. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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