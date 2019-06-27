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İl Müftüsü Güven'den Özvatan ve Felahiye İlçelerine Ziyaret

29 dakika önce

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ilçe ziyaretleri kapsamında Özvatan ve Felahiye İlçelerini ziyaret etti.

İl Müftüsü Güven'den Özvatan ve Felahiye İlçelerine Ziyaret, System.String[]
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ilçe ziyaretleri kapsamında Özvatan ve Felahiye İlçelerini ziyaret etti.

Güven, Özvatan İlçesi'nde yapılan İlçe Müftüleri toplantısı öncesi Özvatan Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'i ve Özvatan İlçe Müftüsü Bilal Dut'u makamlarında ziyaret ederek Özvatan İlçesi'nde yürütülmekte olan Din Hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretler sonrası İlçe Müftüleri toplantısına katılan Güven, toplantı sonrası Özvatan Merkez Camii'nde öğle namazını kıldırdı ve namaz sonrası cemaate hitap etti. Namaz sonrası Felahiye İlçesi'ne geçen Müftü Güven, burada da öncelikle Felahiye Kaymakamı Yusuf Cankatar, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'u ve Felahiye İlçe Müftüsü Yusuf Ay'ı makamlarında ziyaret ederek Felahiye İlçesi'nde yürütülmekte olan Din Hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretler esnasında Güven, Felahiye Kaymakamı Yusuf Cankatar ile birlikte Felahiye İlçesi'nde yapımı devam etmekte olan Felahiye Merkez Camii inşaatını gezerek Felahiye Merkez Camii Yaptırma Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hacı Ali Kesici'den cami inşaatı hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Güven daha sonra Felahiye Cumhuriyet Camii'nde ikindi namazını kıldırdı ve namaz sonrası burada da cemaate hitap etti. Özvatan İlçesi'nde gerçekleştirilen Haziran ayı ilçe müftüleri toplantısında, Ramazan ayı faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Yaz Döneminde Yürütülecek Gençlik Çalışmaları" konulu yazısının görüşülmesi, Her İlçe Müftülüğümüzün kütüphanesinde braille alfabeli Kur'an-ı Kerim bulundurması, "Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu"nun tanıtımının yapılması, "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları" konulu yazının görüşülmesi ve gündemdeki diğer konular" görüşüldü. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
Merkez, Felahiye, Özvatan, Güncel
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