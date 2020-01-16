İl Müftüsü Güven, Melikgazi İlçe Müftülüğü toplantısına katıldı - Son Dakika

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Melikgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2020 yılı ocak ayı personel toplantısına katıldı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Güven, burada yaptığı konuşmada ilçe müftülüğüne yeni atanan Ahat Taşcı'nın görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası kapsamında Türkiye'den dört yılda yaklaşık 2000 tır yardım gittiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Bu yardım tırlarından 542'si Kayseri'den. İlimizde Melikgazi ilçesi her zaman açık ara önde. Bu yardımlar sizlerin özverili ve gayretli çalışmalarınız sayesinde gerçekleşti. Desteklerinizden dolayı Melikgazi İlçe Müftülüğü personeline teşekkür ediyorum. Bizler alan elle veren el arasında köprü olduk. Elbirliği ile bundan sonra da sınır ötesine yardımlarımız artarak devam edecek inşallah."