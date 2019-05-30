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İl Müftüsü Güven Ramazan Etkinliklerinde

59 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan Etkinlikleri, her akşam teravih namazı sonrası konser ya da söyleşilerle devam ediyor.

İl Müftüsü Güven Ramazan Etkinliklerinde, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan Etkinlikleri, her akşam teravih namazı sonrası konser ya da söyleşilerle devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin 26'ncı gününe İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven katıldı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, teravih namazı sonrası başlayan söyleşisinde fetihler ve sonuçları ile ilgili açıklamalar yaptı. Anadolu ve Balkanların İslam'la tanışması konusunda açıklamalar yapan Güven, "Fetihler; gidilen topraklara İslam'ın adaletini, güzelliklerini, ahlakını götürme harekatıdır. Anadolu toprakları ve Balkanlar fethedilmeden önce gönül erleri dediğimiz Alperenler İslam'ı anlatmak için yola çıkıp Anadolu ve Balkanlara gelmişler ve insanları İslam'a davet etmişlerdir. Balkanlarda, halkı Müslüman olan ülkeler, toprak fethi gerçekleşmeden önce kalplerin fethiyle Müslüman olmuşlardır" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:13 Kaynak: İHA
Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri, Güncel
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