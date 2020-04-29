İl Müftüsü Hasan Başiş görevine başladı - Son Dakika

Sakarya İl Müftülüğüne atanan Hasan Başiş, görevine başladı.

Muğla İl Müftüsü olarak görev yapmakta iken Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliğine atanan Hasan Başiş, Resmi Gazete'de yayınlanan il müftü atamaları kararnamesiyle Sakarya İl Müftüsü olarak atandı. Başiş yeni görevine başladı. Sakarya'daki görevine başlayan Sakarya İl Müftüsü Hasan BAŞİŞ yaptığı ilk açıklamasında, "Mensubu olmakla şeref duyduğum Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 31 yıl değişik kademelerde görev yaptım. Sakarya'da bu görevi bana layık gören, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza ve vesile olan herkese şükranlarımı arz ederim. En büyük arzum Sakarya'mın güzel insanlarına hizmet etmektir. Bu görevi yaparken ihlas ve samimiyet içersin de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Benden önce görev yapmış bütün İl Müftüsü hocalarıma, özellikle selefim İhsan Açık hocama teşekkür ediyorum. Gayemiz, Dini Mübini İslam'ın rahmet çağırısı ile insanlarımızı buluşturma yolundu var gücümüzle çalışmaktır, yani aziz Milletimize hizmet etmektir. Hedefimiz, Başkanlığımız hedeflerine vizyon ve misyonuna uygun olarak din gönüllüsü arkadaşlarımla beraber tam bir ekip ruhu ile hareket etmektir. Tüm insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla birlik ve beraberlik ruhu içinde hiçbir ayrılığa fırsat vermeden toplumun tamamına ulaşmaktır. Hedefimiz Kur'anla buluşturmadığımız hiçbir ev, hiçbir iş yeri, hiçbir kurum ve kuruluş, hiçbir gönül bırakmamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimin Ülkemiz, Milletimiz ve Sakarya'mız için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - SAKARYA