İl Müftüsü Hazırlar'dan

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Berat Gecesi'nin tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

Hazırlar, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin yarın idrak edileceğini kaydetti.

Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlamasına mazhar olma ümidi ile bu geceyi Berat gecesi olarak isimlendirdiklerini dile getiren Hazırlar, şunları kaydetti:



"Berat günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail olmak demektir. Berat, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Berat gecesi tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsattır."