İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti - Son Dakika

İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti

10.03.2021 16:04
İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti, System.String[]

Miraç Kandili'nin idrak edilmesi nedeniyle, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve İl Müftülüğü Gençlik Grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek Başkan Gürkan'ın Miraç Kandili'ni kutladılar.

Miraç Kandili'nin idrak edilmesi nedeniyle, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve İl Müftülüğü Gençlik Grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek Başkan Gürkan'ın Miraç Kandili'ni kutladılar. Hulusi Efendi Kuran Kursu Öğrencisi Abdulkadir Karakuş, Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunurken, Başkan Gürkan başarılı öğrenciye çeşitli hediyeler takdim etti.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhiselamın rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi, çeşitli ziyaret ve mevlid programlarıyla idrak edildi.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Müftülüğü Gençlik Grubu Üyeleri ve Hulusi Efendi Kuran Kursu Öğrencisi Abdulkadir Karakuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, Başkan Gürkan'ın kandilini kutladı. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın da bulunduğu ziyarette Malatya'da Kuran Kursları arasında yapılan 'Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Hulusi Efendi Kuran Kursu öğrencisi Abdulkadir Karakuş, Kuran-ı Kerim Tilaveti okudu.

"İnşallah sağlık ve afiyetle ramazan ayı'na kavuşuruz"

Miraç Gecesi'nin önemine dikkat çeken İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Malatya İl Müftülüğümüzün sahada çalışan, gençlik faaliyetlerinde bulunan, sosyal faaliyetlerde bulunan, insanlarımıza dokunmaya çalıştığımız gençlik gurubumuz bizlere eşlik etti. Aynı zaman Darende Hulusi Efendi Kuran Kursu öğrencilerimizden bu sene içerisinde Malatya'da Kuran Kursları arasında yapılan 'Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında' birinci olan Abdulkadir Karakuş'ta bizlerle beraber Başkanımızın kandilini tebrik etmek için geldi. Miraç Gecesi'nin ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam alemi için Cenab-ı hakkın bu vesileyle hayırlar, afiyetler bahşetmesini niyaz ediyorum. Peygamberimize verilen bu önemli günün hürmetine ülkemize, milletimize cenabı hakkın lütfuyla, ihsanıyla, ikramıyla Cenab-ı hakkın tecelli etmesini dua ve niyaz ediyoruz. İnşallah sağlık ve afiyetle rabbim hepimizi ramazan ayına, kadir gecesine ulaştırsın" dedi.

"Müftülüğümüzü sahada aktif bir şekilde görüyoruz"

Miraç Gecesi'nin Malatya'ya, Türkiye'ye, Alemi İslam'a ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Gürkan, " Müftülüğümüz bizim

için ve devletimiz için önemli bir kurumdur. Malatya Müftülüğümüzün çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Gerek ahlak, dini ilimler, vatandaşlarımızı uyarma noktasında, camilerimizin temizliği düzeni olsun bütün alanda sahada müftülüğümüzü gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Müftümüz ve beraberindeki arkadaşlarımız Miraç Kandili olması münasebetiyle bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle milletimizin Miraç Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Miraç Kandilimizin başta Malatya'mıza, Ülkemize, Alemi İslam'a ve insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnsanlığın başına musallat olan Covid-19 belasının da bu gecenin yüzü suyu hürmetine insanlığın yakasından düşmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti
İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti

Selahattin Gürkan, Münir Karaloğlu, Miraç Kandili, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti - Son Dakika


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