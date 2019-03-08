İl Müftüsü Karabayır, Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu
32 dakika önce
Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.
Diyarbakır
İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
, Kayapınar
Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.
Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen müftü Yavuz Selim Karabayır, cami cemaatine imamlık etti. Burada cemaate vaaz veren Karabayır, vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. Karabayır, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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