Son Dakika Haberleri: İl Müftüsü Karabayır, Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu

İl Müftüsü Karabayır, Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu

32 dakika önce

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

İl Müftüsü Karabayır, Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Kayapınar Cebbeli Nur Camisinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen müftü Yavuz Selim Karabayır, cami cemaatine imamlık etti. Burada cemaate vaaz veren Karabayır, vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. Karabayır, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kayapınar, Selim Karabayır, Güncel
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