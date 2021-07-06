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İl Müftüsü Kondi: "Vekaletle kurban kesimi ile 20 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

İl Müftüsü Kondi: "Vekaletle kurban kesimi ile 20 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz"

06.07.2021 13:19
İl Müftüsü Kondi:

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Türkiye Diyanet Vakfınca vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125, yurt dışında 925 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Vekaletle kurban kesim programı kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve...

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Türkiye Diyanet Vakfınca vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125, yurt dışında 925 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Vekaletle kurban kesim programı kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kondi, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından bu yana yurt içinde ve Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar birçok yoksul ülkede yaşayan muhtaçlara ulaştırılmak üzere vekaletle kurban kesim organizasyonu yaptığını hatırlattı. 2021 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini anımsatan Kondi, "Bu yıl da 'kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla gerçekleştireceğimiz 2021 vekaletle kurban kesim programı kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Mobil uygulamalardan da bağış yapılabilecek"

Kondi, Türkiye Diyanet Vakfının yürütmüş olduğu çalışmalara ve vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin 'bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi: "İl ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Ayrıca mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler."

"En büyük imkanımızın yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark ettik"

Küresel boyutta bir salgın olan Covid-19 sebebiyle insanlığın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kondi, "Bu salgın hastalık insanlığa çok şey öğretmiştir. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban, yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Bu bağlamda, Mersin il genelinde de 2020 yılında 6 bin 259 hisse kurban bağışı yapılmış olup, 2021 yılında iki katına çıkarılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

"Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini emanete riayet şiarıyla yerine getirmektedir"

TDV'nin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü vurgulayan Kondi, "Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini tam bir titizlik ve şeffaflıkla, 'dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet' şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İl Müftüsü Kondi: Vekaletle kurban kesimi ile 20 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz
İl Müftüsü Kondi: Vekaletle kurban kesimi ile 20 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Lirası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müftüsü Kondi: 'Vekaletle kurban kesimi ile 20 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz' - Son Dakika


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