İl Müftüsünden 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü Ali Ehun, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Ferhat Damkacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müftü Ali Erhun, bir süredir Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ve aslı görev ataması yapılan Ferhat Damkacı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. İl Müdürü Damkacı ile bir süre sohbet eden Müftü Erhun, hayırlı olsun temennilerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK