Müftü İsmail İPEK ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin gelişimini yakından takip ettiğini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › İl Müftüsünden Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Son Dakika

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