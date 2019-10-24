Son Dakika Haberleri: İl Nüfus Müdürlüğü binasında bakım çalışmaları tamamlandı
Son Dakika Güncel İl Nüfus Müdürlüğü binasında bakım çalışmaları tamamlandı

İl Nüfus Müdürlüğü binasında bakım çalışmaları tamamlandı

18 dakika önce

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

İl Nüfus Müdürlüğü binasında bakım çalışmaları tamamlandı, System.String[]

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi ve imalatı yapılan bina, bakım, onarım ve güçlendirmesi tamamlanarak merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Modern bir görünüme kavuşturulan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binası, vatandaşların daha hızlı, şeffaf, kaliteli ve rahat hizmet alabilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Açık salon ve masa sistemi, anne-çocuk bakımı yapılabilecek oda, engelli ve yaşlıların sorunsuz hizmet alabileceği ortam, bekleme salonu, danışma masası gibi insan odaklı hizmet sunumuna da başlandı.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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